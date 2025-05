Magia del Milan Primavera! Anzi no, nessuna magia: è tutto frutto del lavoro serio di dirigenza, staff e dei ragazzi

Nel titolo mi sono corretto subito: il Milan Primavera non ha fatto nessuna magia. Perché le magie sono casuali, arrivano dal caso, quasi per miracolo. E, invece, nella squadra U20 rossonera, non c'è nulla di casuale. È tutto frutto del lavoro serio, delle idee concrete, dei fatti preferiti alle parole. Pochi slogan, tanta coerenza, ottimi risultati. E, per l'appunto, non è un caso che le gioie arrivino con una certa costanza.

Risultato e risultati

Dopo la finale di Youth League della passata stagione e quella di Coppa Italia di quest'anno, i giovanissimi rossoneri hanno battuto ieri per 3-1 il Genoa e, grazie alla sconfitta dell'Hellas Verona sul campo del Monza, hanno chiuso il campionato al sesto posto, conquistando così il pass per la fase finale. I rossoneri sono arrivati a pari punti con il Cagliari, ma ad arrivare davanti in classifica è la squadra di Federico Guidi perchè ha fatto più punti negli scontri diretti contro i sardi. La fase finale del Campionato Primavera 1 si giocherà a Bagno a Ripoli (Firenze) allo Stadio Curva Fiesole del centro sportivo Rocco B. Commisso Viola Park. Il regolamento prevede che le prime due classificate della fase a girone unico accederanno direttamente alle semifinali (Roma e Inter), mentre le altre quattro si sfideranno tra di loro e da lì usciranno le altre due semifinaliste (la 4^ contro la 5^ e la 3^ contro la 6^). Il Milan affronterà quindi il Sassuolo sabato 24 maggio. L'altra gara di playoff sarà quella tra Fiorentina e Juventus che si giocherà venerdì 23 maggio.

Progetto, idee, fatti

Ma al di là di come andranno i playoff (nei quali, teoricamente, il Milan potrebbe avere a disposizione Camarda, Bartesaghi, Sia, Eletu, Jimenez e Torriani), è tutto il progetto che convince. E i risultati aiutano a convincere anche di più. Il merito è da dare, oltre che ai giovani calciatori stessi, alla gestione di mister Federico Guidi (e al suo staff), sempre pulito ed equilibrato nelle sue dichiarazioni e nel suo modo di essere allenatore e formatore, e al Responsabile del Settore Giovanile rossonero Vincenzo Vergine, uomo esperto, capace di gestire sapientemente dall'altro una intera area piena di ragazzi molto interessanti che hanno bisogno di essere indirizzati - non solo calcisticamente, ma anche umananente - sulla strada giusta.

L'idea è chiara: i ragazzi, se sono forti, giocano. Anche se molto più piccoli dell'età media. Il Milan Primavera è la squadra più giovane del campionato Primavera 1 (assieme all'Udinese, già retrocessa da mesi) e gioca con tanti 2007 e diversi 2008 con le altre formazioni piene zeppe di 2005. Si diceva: progetto, idee, coerenza. Poche parole, molti fatti.