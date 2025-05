Lee Congerton: il candidato a direttore sportivo del Milan che in realtà è un capo scout

La Gazzetta dello Sport ha questa mattina fatto il nome di Lee Congerton come uno dei principali candidati al ruolo di direttore sportivo del Milan. Il gallese ex Atalanta ricopre attualmente questa importante carica all'Al-Ahli, in Arabia Saudita, ma i feedback dei tifosi sauditi sull'ex Atalanta non sono né positivi né tanto meno confortevoli.

Non solo. Leggendo la cronistoria di Lee Congerton su Transfermarkt sorge spontaneo domandarsi: ma il 51enne è davvero un direttore sportivo? Una risposta a questa domanda non esiste, solo degli eventuali risultati potranno dire di più, ma guardando alla realtà dei fatti, l'ex Atalanta e Sunderland, fra le altre, è stato più un responsabile scouting ed un direttore tecnico piuttosto che un direttore sportivo, ruolo dove non ha ottenuto grandissimi risultati fra i Black Cats (soprannome del Sunderland, ndr) ed i Leicester, dato che in entrambe le esperienza è retrocesso.