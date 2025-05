Udinese, Runjaic: "Con la Juve siamo motivati a prescindere"

(di Lorenzo Padovan) (ANSA) - UDINE, 17 MAG - "Quando si affronta la Juventus non serve trovare una motivazione in più. Noi giochiamo per la nostra società, i nostri tifosi e per tutto il Friuli: daremo tutto fino alla fine. Questa stagione a mio avviso è andata abbastanza bene, ora dobbiamo chiudere con buone sensazioni". Lo ha affermato Kosta Runjaic, in conferenza stampa, alla vigilia della trasferta a Torino dell'Udinese. "Non ci aspettavamo la sconfitta col Monza, contro l'ultima in classifica e in casa nostra - ha aggiunto - Ci è rimasto l'amaro in bocca. A ciò si è aggiunto l'infortunio di Jaka Bijol, anche Martin Payero si è infortunato fino a fine stagione. Atta e Lucca sono squalificati". Il tecnico tedesco ha anche fatto sapere di parlare continuamente con Gino Pozzo, con Nani, Inler, Collavino. "Per me l'Italia è un Paese nuovo - ha ricordato - dopo questa stagione sarà più semplice capire alcune cose, sto maturando esperienza. Ma ora dobbiamo restare concentrati su queste due gare. Ogni giocatore della nostra rosa ha ancora da mostrare il suo valore". "Kamara da un po' ha un problema alla caviglia, stiamo lavorando con lui ogni giorno affinché possa continuare a giocare in questo finale di stagione - ha informato sulle condizioni del laterale - Da ieri si è riunito con il gruppo e ci sarà contro la Juventus".

"Non bisogna mettere troppa pressione sui ragazzi molto giovani - ha ammonito l'allenatore dei friulani - Iker Bravo ha fornito prestazioni solide ma può ancora migliorare per giocare in Serie A, bisogna essere in forma, mostrare il proprio valore ogni settimana. Abbiamo giovani straordinari, devono essere solo pazienti, avere fiducia e trovare la propria strada. Anche Pafundi ha avuto le sue occasioni, sappiamo che ha un potenziale straordinario". Fin dall'inizio volevamo essere duttili, ma per le prime gare abbiamo mantenuto la difesa a tre per lavorare al meglio su meccanismi già conosciuti - ha concluso parlando di tattica - Ehizibue ha giocato molto bene, anche Kamara e Zemura hanno fatto una buona stagione, erano anche abituati a giocare a 4 ma si esprimono bene anche a tre. Sono convinto che lavorandoci potremo usare entrambi i sistemi di gioco". Per scelta societaria, non è stato affrontato l'argomento Solet, denunciato in settimana per violenza sessuale. Solo domani si saprà se sarà disponibile per la gara con la Juventus; intanto, anche oggi si è allenato regolarmente. (ANSA).