Como, Fabregas: "Prossima stagione di consolidamento. Budget? Non si sa, dipende"

Il Como si prepara ad affrontare l'Hellas Verona nella giornata di domani e Cesc Fabregas, tecnico dei lariani, ha parlato in conferenza stampa, facendo il punto sugli obiettivi per la prossima stagione: "Per il futuro voglio meno giocatori... Alcune scelte sono da fare per forza. Adesso per noi vincere è facile, giochiamo liberi di testa. A me non piace dire bugie. Parlare di Europa il prossimo anno, me lo chiedono i tifosi. La prossima deve essere una stagione di consolidamento, Nico Paz è fondamentale per noi. Calma e passi non più lunghi della gamba. Per andare in Europa bisogna essere tutti allineati, in primis la società. Io direi che il prossimo anno deve essere di stabilità e poi – ripeto – provare a fare salto in avanti".

Qual è il vostro budget?

"Non abbiamo un budget per spendere il prossimo anno. Non si sa, dipende dalle opportunità. Siamo ambiziosi, il presidente per primo.

Un ruolo dove spendere soldi quale potrebbe essere?

"Buona domanda…..chi ti fa vincere le partite?".