Domani il 12° Memorial Claudio Lippi: ecco chi parteciperà

Il Memorial Claudio Lippi, organizzato in memoria del giornalista tifoso rossonero scomparso nel 2013 in seguito a un drammatico incidente stradale, arriva quest'anno alla 12esima edizione. L'appuntamento è domani sera, lunedì 19 maggio, e la cornice dell'evento sarà come sempre il Centro Vismara, oggi Puma House of Football per la tradizionale partita tra leggende rossonere, amici e giornalisti che saranno suddivisi in squadra bianca e squadra rossonera.

All'evento di domani, che sarà presentato da Luca Serafini e Petra Loreggian, parteciperanno leggende ed ex rossoneri tra cui: Ambrosini, Abbiati, Brocchi, Pancaro, Amelia, Legrottaglie, Budel. Presenti anche altri ex giocatori come Rolando Bianchi e German Denis. A giocare la partita ci saranno pure tifosi molto noti come il trio musicale Meduza e DJ Ringo. Il ricavato della serata sarà devoluto al Fondazione Milan e Fondazione Diabete. L'appuntamento sarà alle ore 20 al Vismara e anche la redazione di MilanNews.it sarà presente per raccogliere e condividere contenuti.