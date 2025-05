Disastro Milan Futuro, le parole di Ibra una triste profezia: "Milan Futuro sarà copia e incolla della prima squadra"

La stagione del Milan Futuro è stata decisamente negativa. La retrocessione in Serie D, maturata ai play-out contro la SPAL, ha rappresentato l’epilogo di un’annata fallimentare, mettendo in luce tutti gli errori – profondi e strutturali – commessi dalla società rossonera nella gestione del progetto (LEGGI QUI).

Le parole di Zlatan Ibrahimovic, che aveva definito il Milan Futuro una “copia e incolla della prima squadra”, suonano oggi quasi come una profezia: un’idea ambiziosa, ma tradita dai fatti. L’avviamento di Milan Futuro, tra tutto, è costato 12 milioni di euro, che poi sono diventati oltre 15 nel mercato di gennaio. Costi impressionanti per una Serie C se si pensa che con quei soldi c’è chi fa campionati di Serie B più che importanti. Anche qui, come in prima squadra, dovranno cadere delle teste al netto di eventuali ripescaggi e anche Milan Futuro dovrà ripartire da un direttore di categoria che sappia muoversi come si deve. Perché anche qui, il modello gestionale americano, ha fallito.