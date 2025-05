live mn Verso Roma-Milan: out Theo, dentro Musah. Gimenez favorito Jovic

vedi letture

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Reijnders, Fofana, Jimenez; Pulisic, Gimenez, Leao

14.00 - Il Milan arriva da tre successi di fila in campionato e in questa stagione di Serie A non ha mai ottenuto quattro vittorie consecutive (tre anche lo scorso settembre); l’ultima volta che ha registrato almeno quattro successi di fila in campionato risale al periodo tra marzo e aprile 2024 (cinque in quel caso)

13.30 - Il bilancio delle sfide allo stadio Olimpico, comunque, è leggermente a favore della formazione rossonera. Nei 99 precedenti incontri, infatti, il Milan ha perso 30 volte, pareggiando 36 e vincendo in 33, l'ultima nella passata stagione grazie alle reti di Olivier Giroud su calcio di rigore e Rafael Leao, in rovesciata.

Amici ed amiche di MilanNews.it ben ritrovati e buona domenica a tutti. Dopo la sconfitta di mercoledì in finale di Coppa Italia contro il Bologna, il Milan farà ritorno questa sera allo stadio Olimpico per affrontare la Roma di Claudio Ranieri in occasione della 37esima giornata del campionato di Serie A Enilive. Le due squadre sono distanti in classifica appena 3 punti, con il Diavolo che vincendo potrebbe inserirsi nuovamente all'Europa a 90 minuti dalla fine di questa stagione. Dal canto suo, però, la formazione giallorossa vuole ritrovare la vittoria per alimentare i sogni Champions League, ma anche per salutare nel migliore dei modi Claudio Ranieri, alla sua ultima partita allo stadio Olimpico da allenatore della Roma. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro del Milan in vista di questa sfida. Restate con noi!!!