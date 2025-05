Il Milan Club Old Clan attacca la dirigenza: "Presunzione, incompetenza, arroganza". Leggi il messaggio

"Presunzione, incompetenza, arroganza". Con queste tre parole il Milan Club "Old Clan" comincia il suo duro comunicato contro la dirigenza rossonera. Sotto attacco tutti i membri del team dirigenziale di Casa Milan.

Inizia così il messaggio: "Si può sintetizzare in queste 3 parole il grosso problema della dirigenza del Milan. Presunzione di un ottimo finanziario che crede di potersi inventare uomo di calcio, di un buono scout che crede di poter fare il direttore sportivo (come se un sommelier volesse fare lo chef

stellato...) e di un ex campione sedicente dio che pensa che lo sproloquio sia il modo giusto di comunicare".

Poi continua: "Incompetenza quando si riescono a sbagliare tutte le scelte tecniche e gestionali. Arroganza, e questa è la cosa più grave, quando non si

tiene minimamente conto dei suggerimenti arrivati da più parti, percorrendo esattamente la strada opposta e soprattutto quando la (non) comunicazione ed i comportamenti con un grado empatico pari a zero hanno il potere di creare un distacco tra tifosi e società che mai si era visto nella storia del Milan".

Quindi conclude: "Ormai i bonus sono stati giocati tutti ed il fallimento epocale di tutta l'area sportiva (oltre alla prima squadra il clamoroso flop di Milan Futuro in capo al sig. Ibrahimovic con le sue ripicche personali e le sue scelte scellerate) fanno si che non si vedano soluzioni diverse dalla dipartita

dell'attuale dirigenza. Noi tifosi non siamo più disposti a sostenere un carrozzone di questo genere e quindi si aprirà un conflitto totale senza soluzione di continuità. I segnali sono inquietanti (il solito silenzio, spifferi su cessioni eccellenti).... Fate pure ma not in our name!!!!"