Calamai approva Vlahovic al Milan: "Credo che Allegri sarebbe la figura perfetta per rilanciare il triste bomber serbo"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic approvando un suo eventuale approdo al Milan, dove ritroverebbe Max Allegri, suo grande estimatore:

"[...] Non ho dubbi invece su quello che potrebbe essere il rapporto tra Allegri e Vlahovic. Credo che il nuovo tecnico rossonero sarebbe la figura perfetta per rilanciare il triste bomber serbo. Ricordo le immagini di qualche vecchio allenamento della Juve. Ricordo le sfide a far gol dalla bandierina tra Allegri e Dusan. Ricordo una sintonia vera tra i due. Fossi in Vlahovic spingerei per l’ipotesi Milan. Anche a costo di ridurre di molto i dodici milioni netti d’ingaggio a stagione che gli ha garantito un folle accordo con la Juve. Questo talento che si è smarrito ha bisogno di una nuova sfida sportiva prima che economica. E un Vlahovic al meglio potrebbe tornare grande protagonista in maglia rossonera [...]".