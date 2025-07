Tare su Jashari: "Vuole giocare per il Milan. Riteniamo di aver fatto una grande offerta e mi auguro ci sia un lieto fine per il Milan e per il ragazzo"

Prende ufficialmente il via la nuova stagione del Milan, che si apre con un momento simbolico direttamente da Casa Milan: la presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore rossonero. A fare gli onori di casa è il direttore sportivo del club, Igli Tare, pronto a intervenire per tracciare le linee guida del progetto tecnico e inaugurare il nuovo ciclo milanista.

Su Ardon Jashari

"È una situazione… La sua volontà è quella di venire e giocare per questa squadra, ma in questo momento dobbiamo rispettare le dinamiche di un altro club. Riteniamo di aver fatto una grande offerta, nel rispetto della storia del club e del calcio belga. Mi auguro che ci sia un lieto fine per il Milan e per il giocatore".