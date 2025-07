Parte l'era di Allegri II: il tecnico del Milan punta al record di Trapattoni

Tornato sulla panchina del Milan, Massimiliano Allegri non vorrà sicuramente fare la comparsa. Ovviamente l'obiettivo numero uno è quello di riportare la formazione rossonera nell'Europa che conta, in Champions League, ma sotto sotto il tecnico livornese avrebbe già cominciato a pensare allo scudetto, anche perché con una sola partita a settimana il Milan non può non provare a tornare a vincere subito.

C'è poi un record da eguagliare (e perché no superare in futuro) che spinge ancora di più Massimiliano Allegri a tentare di percorrere questa strada. Nella sua incredibile carriera Giovanni Trapattoni ha vinto 7 scudetti da allenatore (tutti alla Juventus), uno in più rispetto al tecnico toscano, che già da quest'anno proverà a raggiungerlo anche per staccare in questa particolare classifica forse il suo principale antagonista, Antonio Conte, che con la vittoria della scorsa stagione alla guida del Napoli è salito a 5 titoli.