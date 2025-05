Dopo 15 anni 9 partite di Serie A torneranno a giocarsi in contemporanea

18 squadre su 20 scenderanno in campo in contemporanea in occasione della 37esima giornata di Serie A Enilive. Un evento del genere non succedeva da ben 15 anni, più precisamente dal 10 novembre 2010. In quell'occasione si giocava un turno infrasettimanale e si disputarono le seguenti partite:

Mercoledì 10 novembre 2010, ore 20.45 – Chievo-Bari 0-0

Mercoledì 10 novembre 2010, ore 20.45 – Genoa-Bologna 1-0

Mercoledì 10 novembre 2010, ore 20.45 – Milan-Palermo 3-1

Mercoledì 10 novembre 2010, ore 20.45 – Roma-Fiorentina 3-2

Mercoledì 10 novembre 2010, ore 20.45 – Lecce-Inter 1-1

Mercoledì 10 novembre 2010, ore 20.45 – Cesena-Lazio 1-0

Mercoledì 10 novembre 2010, ore 20.45 – Cagliari-Napoli 0-1

Mercoledì 10 novembre 2010, ore 20.45 – Brescia-Juventus 1-1

Mercoledì 10 novembre 2010, ore 20.45 – Catania-Udinese 1-0

Giovedì 11 novembre 2010, ore 20.45 – Parma-Sampdoria 1-0