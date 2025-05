Pulisic in Serie A, numeri da top: l'americano può raggiungere Ronaldinho

Dopo la sconfitta di mercoledì in finale di Coppa Italia contro il Bologna, il Milan farà ritorno questa sera allo stadio Olimpico per affrontare la Roma di Claudio Ranieri in occasione della 37esima giornata del campionato di Serie A Enilive. Le due squadre sono distanti in classifica appena 3 punti, con il Diavolo che vincendo potrebbe inserirsi nuovamente all'Europa a 90 minuti dalla fine di questa stagione. Dal canto suo, però, la formazione giallorossa vuole ritrovare la vittoria per alimentare i sogni Champions League, ma anche per salutare nel migliore dei modi Claudio Ranieri, alla sua ultima partita allo stadio Olimpico da allenatore della Roma.

I numeri di Pulisic

Christian Pulisic (11 reti nella Serie A 2024/25) è ad una sola marcatura dall’eguagliare la sua miglior stagione a livello realizzativo nei maggiori cinque campionati europei (12 gol nel 2023/24); includendo anche gli assist (nove nel campionato in corso), l’americano potrebbe diventare solo il quarto giocatore del Milan in doppia cifra sia di gol che di assist in un singolo campionato di Serie A nelle ultime 20 stagioni, dopo Zlatan Ibrahimovic (14G+11A nel 2010/11), Ronaldinho (12G+14A nel 2009/10) e Kaká (15G+11A nel 2007/08).