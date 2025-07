Teotino: "Da Ricci mi aspetto un'evoluzione in regia: può diventare perno di Milan e Nazionale"

Samuele Ricci è il primo acquisto del Milan per questa sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista, in arrivo dal Torino per 25 milioni di euro, nella giornata di mercoledì è stato presentato come nuovo rinforzo rossonero per la rosa del tecnico Massimiliano Allegri. In questo senso, nel corso di Calciomercato - L'Orginale andato in onda in diretta su Sky Sport 24, ha espresso il proprio punto di vista sul calciatore il giornalista Gianfranco Teotino.

Le parole di Teotino su Samuele Ricci: "Da Ricci mi aspetto un’evoluzione nel senso della regia, anche se nasce da mediano: con la sua visione di gioco può diventare perno del centrocampo del Milan e dalla Nazionale. Dal Milan mi aspetto che riesca a valorizzare quegli ottimi giocatori che già l’anno scorso aveva e che hanno reso al di sotto della possibilità".