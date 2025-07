Modric, addio al Real dopo 13 anni da più vincente di sempre. Ora il Milan

vedi letture

Luka Modric e Real Madrid al passo d'addio. Il fuoriclasse croato sperava di poter arrivare fino in fondo al Mondiale per Club, ultima esperienza con la maglia dei Blancos, e invece l'avventura della squadra di Xabi Alonso si interrompe in semifinale contro un Paris Saint Germain in questo periodo ingiocabile: i francesi vincono 3-0 e si aggiudicano la finale contro il Chelsea di domenica 13. E così, Luka Modric saluta il Real Madrid dopo 13 anni ricchi di successi.

Per descrivere la storia di Modric con il Real Madrid basterebbe semplicemente dire che se ne va da calciatore più vincente della storia del club. Con i Galacticos, il fuoriclasse ha vinto: 4 Campionati, 2 Copa del Rey, 5 Supercoppe di Spagna, 6 Champions League, 5 Supercoppe Europee, 5 Coppa del Mondo per Club, 1 Coppa Intercontinentale FIFA. Inoltre, nel suo periodo al Real, Modric ha vinto anche il Pallone d'Oro. In totale ha collezionato 597 partite, segnando 43 gol.

Ora per Modric c'è il Milan, una nuova sfida in un nuovo campionato a quasi 40 anni: nei prossimi giorni le visite mediche e la firma sul contratto. Il giocatore arriva a parametro zero e si aggregherà alla rosa di Allegri tra fine luglio e inizio agosto.