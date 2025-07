Costacurta: "Ricci pronto per il Milan già da un anno: ottimo acquisto"

Samuele Ricci è il primo acquisto del Milan per questa sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista, in arrivo dal Torino per 25 milioni di euro, nella giornata di mercoledì è stato presentato come nuovo rinforzo rossonero per la rosa del tecnico Massimiliano Allegri. In questo senso, nel corso di Calciomercato - L'Orginale andato in onda in diretta su Sky Sport 24, ha espresso il proprio punto di vista sul calciatore l'ex giocatore rossonero Alessandro Costacurta.

Le parole di Costacurta su Samuele Ricci: "Pronto per il Milan da più di un anno: credo sia stato un ottimo acquisto da parte del Milan. Ha grande personalità. Giocare a San Siro non è facile. Poi ha grandi doti tecniche: io l’ho visto sempre come mezzala e con grandi inserimenti ma poi si è spostato dentro ed è diventato bravissimo. Sa fare tante cose e ritornerà utile".