È il Psg degli ingiocabili: 4-0 al Real e finale al Mondiale per Club

Ingiocabili. Non c'è un'altra parola per descrivere al momento il Paris Saint Germain che continua nel suo finale di stagione da schiacciasassi, interrotto solamente dall'incidente di percorso contro il Botafogo nella seconda giornata del Mondiale per Club. Nella semifinale della competizione, giocata al MetLife Stadium di New York City, la squadra di Luis Enrique ha annullato anche il Real Madrid di Xabi Alonso, vincendo per 4-0, con l'ennesimo primo tempo senza senso.

Dopo soli 24 minuti dall'inizio della partita, infatti, il risultato era già in cassaforte: tris dei parigini, dominio del campo, zero occasioni subite e tante altre occasioni sciupate. Le reti nel primo tempo portano la firma di Fabian Ruiz, Dembélé e ancora Fabian. Nel secondo tempo i francesi amministrano il risultato e prima del recupero mettono anche il poker con Goncalo Ramos, che segna con tanto di dedica all'amico Diogo Jota. Ultimi minuti di una straordinaria carriera con il Real anche per Luka Modric che saluta Madrid dopo 13 anni ed è pronto a trasferirsi al Milan. In finale il Psg giocherà contro il Chelsea domenica 13 luglio.