Gigi Cagni su Pippo Inzaghi: "Fenomeno, mai visto una ferocia simile"

vedi letture

Gigi Cagni ha parlato a cuore aperto, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Una vita spesa per il calcio, con tante esperienza da allenatore. Tra queste, la lunga militanza sulla panchina del Piacenza dove tra gli altri ha allenato anche i fratelli Inzaghi: "Due bravissimi ragazzi. Simone dotato di qualità tecniche che Pippo non aveva ma era più… giocherellone. Pippo un fenomeno, mai vista una ferocia simile. Hanno il calcio nel sangue e nella testa. E meritano i successi che oggi raccolgono. Simone però mi fa inca*zare, dai, non può stare sempre sulla riga per tutta la partita…".

In carriera sono conteggiati 7 esoneri e 5 retrocessioni. Cagni però puntualizza: "Almeno due retrocessioni non sono mie. Mi esoneravano, poi mi richiamavano quando la situazione era disastrosa, è successo a Empoli e Vicenza. Alla Salernitana mi hanno esonerato e richiamato in una settimana, mi sa che è un record. E a Catanzaro mi sono dimesso: non mi piaceva un certo ambiente. Alla Samp, dopo un ottimo campionato di B, Mantovani mi ha dato il ben servito alla quarta partita. Ma furono i calciatori a mandarmi via. Avevo imposto la dieta a zona. L’anno prima era andata bene, ma per loro era troppo rigida".