Serie A, la classifica aggiornata. Milan nono e fuori dall'Europa, stagione incommentabile

vedi letture

Turno entusiasmante per tutti gli appassionati di calcio, tranne che per i tifosi del Milan. La contemporaneità delle partite ha regalato una giornata di Serie A emozionante e mozzafiato, tranne che per i tifosi del Milan. Rossoneri sconfitti anche dalla Roma, 3-1 all'Olimpico, e scendono nuovamente al nono posto: l'anno prossimo non giocheranno in nessuna competizione europea. Un disastro difficile da commentare. Lo scontro al vertice tra Napoli e Inter è da brivido: nessuna delle due riesce a vincere, lo scudetto si deciderà all'ultima giornata.

Serie A, la classifica aggiornata

1. Napoli 79 punti

2. Inter 78

3. Atalanta 74

4. Juventus 67

5. Roma 66

6. Lazio 65

7. Fiorentina 62

8. Bologna 62

9. Milan 60

10. Como 49

11. Torino 44

12. Udinese 44

13. Genoa 40

14. Cagliari 36

15. Hellas Verona 34

16. Parma 33

17. Lecce 31

18. Empoli 31

19. Venezia 29

20. Monza 18