Loftus-Cheek quasi in lacrime: "È veramente difficile la situazione per noi, lo so, e la cosa ci rende tristi"

Post Roma-Milan ha parlato in conferenza stampa giornalisti il centrocampista rossonero, Ruben Loftus-Cheek.

Il Milan non giocherà in Europa il prossimo anno: Qual'è la tua analisi?

"E' veramente difficile la situazione per noi, lo so, e la cosa ci rende tristi. Era un'opportunità finire la stagione con una vittoria e andare in Europa. Noi siamo certamente tristi per il risultato. E' stata una stagione difficile per la squadra, sotto diversi punti di vista".

Più problemi dentro o fuori dal campo?

"A volte ci sono momenti difficili, e in generale ci sono per differenti ragioni. Individuali e non solo. Anche io ho avuto dei problemi. Ho avuto una brutta stagione a livello fisico e mentale".

LE PAROLE DI CONCEICAO

Sergio Conceiçao ha parlato a DAZN al termine di Roma-Milan 3-1.

Milan nervoso?

“L’ambiente, come capite, non è facile dopo aver perso una finale, dove questa finale ci sono stati episodi e dettagli, ma non solo nella finale, in tutto l’anno, che non sono girati, che sono sempre negativi per noi, per errori nostri o di altri. L’AVAR di oggi è lo stesso VAR di Bologna. Contro il Bologna c’è stata la stessa gomitata su Gabbia e il VAR non ha richiamato l’arbitro. E stiamo parlando di un titolo, di una presenza in Europa, non sto dicendo che avremmo vinto con quell’espulsione, ma sono episodi e dettagli che diventano difficili da sostenere. Giocare a Roma una partita difficile ed equilibrata dopo un’espulsione non è facile. Abbiamo cercato di dare il massimo, su questo non c’è niente da dire, nel primo tempo poi la Roma non ha neanche toccato la palla. Ero fiducioso, potevamo anche vincere questa partita. Il secondo gol è ancora da palla inattiva, non si possono prendere gol così. Abbiamo avuto due palle gol con Jovic e Leao per pareggiare, poi prendi il terzo gol per mancanza di benzina dopo quasi una partita intera in 10 contro 11”.