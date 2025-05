Conte: "Ai napoletani dico di stare sul pezzo, senza tirar fuori bandiere con numeri a caso"

Antonio Conte vuole tenere tutti sul pezzo, tifosi compresi, in vista dell'ultima partita di campionato con il Cagliari: bisognerà vincere per conquistare lo Scudetto. In città si sono già viste bandiere con il numero 4, a simboleggiare il quarto titolo, ed evidentemente questo non è piaciuto al tecnico salentino, che in conferenza stampa dal Tardini si è espresso così: "Manca un ultimo passo. Dobbiamo cercare di farlo assolutamente. Mi sento di dire ai napoletani di stare concentrati, sul pezzo, senza tirare fuori bandiere con numeri a caso. Stiamo sul pezzo, questi ragazzi hanno bisogno di essere spinti verso il traguardo, che sarebbe storico, dopo appena due anni. Arriverebbe in una maniera inimmaginabile.

Siamo la squadra che è stata in testa più a lungo, da gennaio in poi questi ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo dovuto gestire sempre situazioni di emergenza, anche oggi eravamo senza Lobotka, Neres è appena rientrato, Buongiorno è sempre stato in infermeria, il suo sostituto Jesus si è fermato e per esperienza abbiamo adattato Olivera. Son successe tante cose, vederci lì deve darci grande orgoglio, son state superate tantissime difficoltà. Il merito è esclusivamente dei ragazzi che ci stanno credendo, manca un ultimo passo da fare insieme ai tifosi, in maniera intelligente, corretta, seria. Se dovesse accadere, allora sì che poi si potrà celebrare come Dio comanda".

IL TABELLINO DI PARMA-NAPOLI

Parma (3-5-2): Suzuki; Balogh, Leoni (63' Hainault), Circati; Delprato, Sohm, Keita, Hernani, Valeri (85' Lovik); Bonny (85' Ondreijka), Pellegrino (85' Djuric). All.: Chivu

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola (86' Spinazzola); Politano (80' Ngonge), Anguissa, Gilmour (69' Billing), McTominay; Lukaku (80' Simeone), Raspadori (69' Neres). All.: Antonio Conte

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Estevez (P), Delprato (P), Di Lorenzo (N)