Altra sconfitta a Roma e altro verdetto vergognoso: il Milan, col 3-1 dell'Olimpico, è fuori da tutto

vedi letture

Vince 3-1 la Roma contro il Milan all'Olimpico nel match valido per la 37^ giornata di Serie A. A segno Mancini al 3', Joao Felix al 39', Paredes al 58' e Cristante all'87.

Due gol e un rosso nel primo tempo.

La partenza della Roma è di quelle davvero rabbiose. I giallorossi infatti dopo soli 3 minuti passano già in vantaggio grazie al colpo di testa di Mancini, che sovrasta Tomori e incorna perfettamente il cross di Soule, che prima aveva conquistato e poi ha battuto alla perfezione il corner dalla bandierina alla sinistra di Maignan. Continua la squadra di Ranieri a spingere e va vicina al raddoppio con Soulé, che salta Jimenez, se la porta sul mancino e da fuori area prova a trovare il secondo palo, calciando però fuori non di molto. La risposta del Milan arriva proprio con Jimenez, che approfitta di un errore difensivo degli avversari, rientra sul destro e sfiora il primo palo con Svilar immobile. Al 21' la gara subisce un'altra svolta, con Gimenez che rifila una gomitata in pieno petto a Mancini: Piccinini, richiamato al VAR, lo espelle e il Diavolo resta in 10. Conceiçao però non si scompone, riorganizza la squadra e i suoi trovano il pari al 39', grazie a Joao Felix, che ribadisce in rete un tiro di Jimenez ribattuto dopo un ottimo assist di Pulisic: è 1-1.

La decide un gioiello di Paredes.

La ripresa si apre con tante azioni e molti capovolgimenti di fronte, ma la prima vera chance è per il Milan, con Reijnders che all'altezza del primo palo gira alto con il destro. Al 52' la reazione dei giallorossi passa da Soule, che crossa sul secondo palo per Saelemaekers, il quale fa la sponda per Angelino, il cui sinistro viene murato in corner. Passano pochi secondi e il protagonista diventa il belga, che scambia con Kone e per poco non trova lo specchio della porta da fuori area. La Roma torna avanti al 58' con una gemma su calcio di punizione di Paredes, che sorprende Maignan da circa 25 metri: botta forte di destro sopra la barriera e 2-1. Al 79' ha una chance gigantesca Leao, che viene murato da Svilar da solo davanti al portiere giallorosso, bravissimo a chiudere tutto lo specchio al portoghese. La Roma la chiude all'89' con un grandissimo gol di Cristante, che approfitta di una respinta di Maignan dopo una doppia conclusione di Angelino ed El Shaarawy e da fuori area incrocia il destro battendo il francese.