Moretto: "Ci sono dei dubbi sullo stato fisico e sulla continuità di rendimento di Boniface"

Nella giornata di ieri Victor Boniface è sbarcato a Milano per completare il suo trasferimento in rossonero. L'attaccante del Bayer Leverkusen ha svolto visite mediche molto approfondite che, al momento, non hanno dato le giuste rassicurazioni al Milan: oggi Boniface svolgerà ulteriori test fisici prima che a Casa Milan prendano una decisione definitive. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto della situazione. Queste le sue dichiarazioni: “Il protagonista di queste ore di mercato è Victor Boniface, attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen. Boniface è davvero ad un passo dal Milan: è una trattativa chiusa per il 90%. Cosa manca? Il superamento delle visite mediche. Voglio partire dall’inizio: il Milan, per mano del DS Igli Tare, trova un accordo con il Bayer Leverkusen in prestito oneroso a 4/5 milioni di euro con diritto di riscatto a 24: un’operazione complessiva che non tocca nemmeno i 30 milioni di euro. Poi lo stesso DS trova un accordo con l’agente di Boniface sui numeri del contratto: qualora Boniface dovesse completare il trasferimento firmerebbe un quinquennale, un anno più quattro".

Nonostante le visite approfondite, il Milan ha dei dubbi: "Nel corso della giornata di ieri, venerdì 22 agosto, Boniface è arrivato a Milano alle ore 15. Si è diretto alla clinica La Madonnina dove ha svolto una prima pagina di visite mediche. Poi l’idoneità sportiva e poi anche delle visite ortopediche. Il tutto è terminato circa verso le 22 di venerdì 22 agosto. Nonostante questo iter il Milan non ha ancora deciso se procedere o meno. Ci sono dei dubbi sullo stato fisico, sulla continuità di rendimento di Boniface. Il Milan vuole vederci chiaro, vuole approfondire ancora la situazione e oggi, sabato 23 agosto, farà svolgere ulteriori accertamenti ancora più approfonditi a Boniface, prima di decidere se sì o se no. Però sicuramente questa prima parte di visite mediche, durate dalle ore 15.45 di venerdì 22 agosto, fino alle 21/22, non ha dato quelle garanzie che il Milan si aspettava. Vedremo se oggi ci saranno novità positive e se si potrà arrivare alla firma del contratto. Ribadisco che è un affare strettamente collegato al superamento delle visite mediche: oggi, sabato 23 agosto, giornata assolutamente chiave”.