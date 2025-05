Conceiçao si fa i conti: "Prima della partita ho avuto la curiosità di vedere i numeri e da quando sono arrivato qui prima della partita eravamo in zona Champions"

Sergio Conceiçao ha parlato a DAZN al termine di Roma-Milan 3-1.

Non vedi l’ora di chiarirti con la società a fine anno?

“È vero. Ognuno deve ragionare e fare una valutazione su quello che è stato il suo lavoro. Io sono molto esigente con me stesso, sono tutti i giorni a Milanello a lavorare. Valuterò quello che è stato fatto. Prima della partita ho avuto la curiosità di vedere i numeri e da quando sono arrivato qui col mio staff prima della partita eravamo in zona Champions. Non dico che è stata una buona stagione o 5 mesi perfetti, assolutamente. Ma sono state fatte anche cose positive. Abbiamo vinto un titolo, siamo arrivati in una finale dove potevamo fare di più, è vero. Penso che nelle partite chiave siano stati sempre i dettagli o gli errori individuali… A Zagabria un’espulsione, col Feyenoord un’altra espulsione… Sono partite che poi portano un ambiente che già non è facile… Poi con tutti questi episodi. È un anno che non va bene per una squadra storica come il Milan. Ognuno deve valutare il suo lavoro”.

RISCHIO COPPA ITALIA

La sconfitta contro la Roma sancisce la fine del sogno europeo per il Milan. Dopo cinque partecipazioni consecutive a una competizioni, quattro delle quali in Champions e una in Europa League, i rossoneri dovranno pensare solo al campionato e alla Coppa Italia nella stagione che verrà. C'è ancora questa stagione da completare e l'inutile partita contro il Monza ha in verità ancora un obiettivo, ossia quello di finire tra le prime otto.

Rischio Coppa Italia d'estate

Finire fuori dalle prime otto posizioni significherebbe giocare anche prima di ferragosto una partita ufficiale. È successo quest'anno al Napoli, reduce da un 10° posto e costretto a sfidare il Modena il 10 agosto. Il che potrebbe anche all'annullamento di qualche tournée oltreconfine che a livello economico avrebbe un peso non da poco.