LIVE MN - Roma - Milan (3-1): triplice fischio, è ufficiale siamo fuori dalle coppe europee

Roma - Milan (3-1): triplice fischio, è ufficiale siamo fuori dalle coppe europee

22.46 - Era dal 2019 che il Milan non restava fuori dalle coppe. Solo che all'epoca fu a seguito del mancato rispetto dei paletti del Fair Play Finanziario. Per risalire all'ultima stagione nella quale il Diavolo non si è qualificato a una competizione europea per demeriti sportivi, dobbiamo andare al 2015/16 con in panchina Sinisa Mihajlovic prima e Cristian Brocchi poi. Poco da dire su questa partita, già indirizzata dopo pochi minuti col gol di Mancini al 2' e con l'ingenua espulsione di Gimenez al 21'. Nonostante una lodevole reazione della squadra, che ha trovato il pari con Joao Felix, alla lunga l'inferiorità numerica ha pagato. E nella ripresa Paredes su punizione e Cristante al termine di un batti e ribatti chiude in anticipo la stagione sportiva del Milan. La partita col Monza non avrà alcuna motivazione, non ci sarà in panchina nemmeno Sergio Conceiçao, espulso. Il cartellino rosso che si è visto sventolare dall'arbitro Piccinini è l'ultima cartolina della sua avventura in rossonero.

90' + 3 - Triplice fischio.

90' + 2 - Espulso Sergio Conceiçao. Non sarà in panchina per l'ultima a San Siro contro il Monza.

90' + 1 - Cambio Milan: fuori Pulisic, dentro Terracciano.

90' - Concessi tre minuti di recupero.

90' - Duro intervento di Tomori su Angelino: giallo per l'inglese.

87' - Offensiva della Roma, Maignan risponde prima ad Angelino e poi ad El Shaarawy ma ogni rimpallo è favorevole ai giallorossi, palla a Cristante e rasoterra in rete.

87' - Gol della Roma con Cristante.

84' - Cambio per il Milan: fuori Gabbia, dentro Sottil.

84' - Doppio cambio per la Roma: fuori Saelemaekers e Shomurodov, dentro Baldanzi ed El Shaarawy.

82' - PULISIC! Fofana imbecca l'americano ma Celik chiude in tempo.

79' - LEAO! Che occasione per il Milan! Jovic lo imbecca ma Svilar in uscita è strepitoso.

77' - Doppio cambio per la Roma: fuori Paredes e Soulé, dentro Gourna-Douath e Rensch.

76' - Leao prova ad accendersi e serve Pavlovic sulla sinistra ma il serbo è murato.

74' - Soulé premia la sovrapposizione sulla destra di Celik: palla in area dal fondo, respinta di Pavlovic.

73' - Tomori ci mette una pezza su Shomurodov lanciato a rete.

70' - Roma in controllo della partita, il Milan paga un'inferiorità numerica che dura da 50 minuti.

68' - Prova la giocata individuale Saelemaekers, tiro deviato e facile tra le braccia di Maignan.

65' - Arrivano i primi cambi: fuori Joao Felix, Loftus-Cheek e Jimenez. Dentro Leao, Fofana e Jovic.

64' - Roma ora in fiducia: Paredes pesca sull'out sinistro Angelino che cerca Saelemaekers a centro area ma viene fermato.

62' - Ammonito anche Paredes.

61' - Ammonito Celik per un fallo su Pavlovic.

58' - Gol della Roma con Paredes direttamente su punizione.

57' - La Roma conquista una punizione da posizione interessante: fallo al limite dell'area di Loftus-Cheek su Kone.

55' - Punizione di Pulisic, tiro deviato in corner.

54' - Saelemaekers pericoloso! Tiro a giro del belga che finisce fuori.

53' - La Roma esce fuori e si rende pericolosa con un tiro di Angelino deviato in corner.

51' - REIJNDERS! Dai e vai dell'olandese con Musah, poi prova la conclusione ma spara alto. È un bel Milan.

50' - Contropiede del Milan ma Joao Felix entrato in area spreca tutto.

49' - Jimenez prova ad affondare ma perde sul più bello il pallone.

21.57 - Si riparte con gli stessi effettivi del primo tempo.

21.38 - Un giusto pari dopo i primi 45', con un Milan che ha avuto la forza di reagire dopo la rete di Mancini dopo 5' e dopo l'espulsione di Gimenez dopo 21'. Ingenuo il messicano, pizzicato dal VAR nel dare una gomitata proprio a Mancini. Una partita che sembrava in pugno per la Roma, ma invece il Milan ha saputo reagire, trovare il pari con Joao Felix e chiudere in crescendo. Curiosamente il portoghese ha segnato i suoi unici due gol italiani ai giallorossi. Bene l'atteggiamento della squadra, che dovrà però tenere anche fisicamente considerando l'inferiorità numerica. Tra i giocatori degni di menzione Alex Jimenez, questa sera sulla sinistra e molto vivace, sempre nel vivo delle azioni offensive.

21.38 - Fine primo tempo.

45 + 3 - Mancini ci prova dalla distanza: alto.

45' + 1 - Milan che sta chiudendo il primo tempo in attacco.

45' - Concessi tre minuti di recupero.

45' - Cristante spende un cartellino giallo per fermare Loftus-Cheek, impedendo una pericolosa ripartenza.

43' - Un buon Milan dopo i primi cinque minuti da incubo. Un vero peccato l'espulsione di Gimenez, davvero ingenuo il messicano.

42' - Attenzione aSaelemaekers che prova la conclusione nonostante sia circondato da tre milanisti: conquista il calcio d'angolo.

41' - Allo stato attuale delle cose il Milan torna in corsa per la Conference League.

40' - Primo gol in Serie A per Joao Felix. Secondo gol da quando è al Milan, il primo fu in Coppa Italia, sempre contro la Roma.

39' - Pulisic imbecca Jimenez, Svilar lo anticipa ma c'è Joao Felix che in tap-in mette in rete.

39' - GOL DEL MILAN CON JOAO FELIX!

37' - Jimenez il più positivo fin qui. Lo spagnolo cerca Joao Felix, murato per l'ennesima volta.

35' - Un po' di statistiche: 54%-46% per la Roma per possesso palla; 0.32 a 0.21 gli XG; 1-0 i tiri in porta; 2-0 i tiri fuori.

33' - Bella giocata della Roma, Shomurodov imbeccato in area ma è bravo Tomori a chiuderlo.

31' - Lancio lungo a pescare Saelemaekers in area, il colpo di testa del belga è troppo debole.

28' - Shomurodov è il solito lottatore e va a contendere un pallone a Tomori vicino alla linea di fondo, guadagnando un calcio d'angolo.

26' - REIJNDERS! Ricevuta palla sugli sviluppi della punizione, l'olandese va al tiro da fuori area. Dopo un paio di deviazioni, arriva l'intervento di Svilar.

25' - Ammonito Mancini: steso Joao Felix, giallo inevitabile. Il Milan beneficerà anche di un calcio di punizione dalla trequarti sinistra.

24' - Paredes s'incarica di una punizione e pennella la palla in area: l'arbitro ferma tutto, per fallo in attacco di Cristante su Pavlovic.

23' - Si chiude pertanto la mezza stagione di Santiago Gimenez al Milan. Bilancio negativo nel rapporto prezzo/prestazioni: 6 reti in 19 partite, 3 ammonizioni e una espulsione.

22' - Una squadra dall'approccio completamente sbagliato, che ha di fatto ammainato bandiera bianca in queste ultime due partite.

21' - CLAMOROSO, GIMENEZ ESPULSO! Che ingenuità per il messicano, pizzicato nel dare una gomitata al petto a Mancini. Milan che giocherà oltre 70 minuti in dieci.

20' - Piccinini richiamato al VAR, attenzione!

19' - Colpi proibiti tra Gimenez e Mancini, entrambi a terra.

18' - Il Milan è diventato il bersaglio preferito di Gianluca Mancini, che ha segnato in 15 partite contro i rossoneri ben 3 reti.

16' - JIMENEZ! Lo spagnolo duetta con Joao Felix, si accentra e ci prova col destro sfiorando il palo.

13' - Soulé pericolo costante del Milan, affondo dell'argentino che prova il tiro a giro ma manda fuori.

11' - Il Milan si sveglia! Ci prova Pulisic, poi prova la conclusione Joao Felix ma viene murato, infine Jimenez che spara alto.

10' - Il Milan fatica a reagire, contro una Roma aggressiva su ogni pallone e vogliosa di farsi vedere in avanti anche dopo l'1-0.

8' - Intervento falloso di Joao Felix su Svilar, appena dopo il rinvio del portiere romanista. L'arbitro non opta per il primo giallo della partita.

7' - Allo stato attuale delle cose, siamo fuori da ogni competizione europea aritmeticamente.

5' - Non poteva esserci inizio peggiore. Il Milan non sembra sceso in campo.

3' - Gol della Roma con Mancini. Colpo di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo, Maignan osserva il pallone entrare in rete.

2' - Affondo di Soulé sulla sinisrta, Gabbia salva in corner.

20.49 - Partiti!

20.46 - Commovente omaggio della Curva Sud romanista al suo allenatore Claudio Ranieri, alla sua ultima partita all'Olimpico da allenatore.

20.45 - Le squadre sono entrate in campo.

Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio "Olimpico" di Roma. Si ritorna sul luogo del delitto, 4 giorni dopo. Con profonda amarezza dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna. I rossoneri devono rialzarsi, però, per cercare di rendere meno disastrosa la stagione. Vincere contro la Roma è assolutamente necessario, se si vuole partecipare almeno a una competizione continentale.

Santiago Gimenez dal primo minuto. L'attaccante messicano, grande investimento del mercato invernale, è costato al Diavolo circa 30 milioni di euro, ma, dopo un periodo iniziale in cui sembrava essersi preso la squadra sulle spalle, ha perso posizioni nelle gerarchie di Sergio Conceicao. L'ex Feyenoord infatti non gioca titolare dal 15 marzo, quando i rossoneri vinsero in rimonta 2-1 contro il Como. Oggi per lui è dunque un'occasione anche in vista della prossima stagione, per mandare un segnale chiaro alla dirigenza e ai tifosi.

Si rivede titolare Yunus Musah, che agirà da esterno destro con Jimenez sull'out opposto. Assente Theo Hernandez a seguito di una contusione rimediata in allenamento. Panchina invece per Rafa Leao, con Conceiçao che gli preferisce Joao Felix.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ROMA-MILAN

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino, Cristante, Paredes, Kone; Soule, Shomurodov, Saelemaekers. A disp.: De Marzi, Gollini, Rensch, Pellegrini, Dovbyk, Saud, Hummels, Dybala, Nelsson, Gourna Douath, Salah, Balsanzi, Pisilli, Sangare, El Shaarawy. All. Claudio Ranieri

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Jimenez; Pulisic, Joao Felix; Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani, Thiaw, Florenzi, Emerson Royal, Terracciano, Fofana, Leao, Sottil, Abraham, Jovic, Camarda. All. Sergio Conceiçao.

ARBITRO: Piccinini di Forlì.

ASSISTENTI: Carbone e Del Giovane.

IV UFFICIALE: Massimi.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Dionisi.