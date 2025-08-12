Doppio colpo Milan: De Winter e Athekame. Si punta ad averli con il Bari

Il Milan è a un passo dal chiudere il sesto e settimo colpo del suo calciomercato estivo. Dopo l'ultimo arrivo di Ardon Jashari la scorsa settimana, in questa la dirigenza rossonera è al lavoro per chiudere due acquisti in difesa. Il primo riguarda il nuovo difensore centrale, per rispondere in tempo zero alla cessione di Malick Thiaw; il secondo invece porterà un nuovo terzino destro alla corte di mister Massimiliano Allegri. Le due trattative sono in chiusura: Koni De Winter e Zachary Athekame potrebbero essere in panchina già col Bari.

48 ore

A riportarlo questa mattina è la Gazzetta dello Sport che sottolinea anche come i due calciatori potrebbero essere a Milano in giornata in modo tale da svolgere domani le visite mediche. L'acquisto sicuramente più rilevante tra i due sarà quello del centrale belga Koni De Winter, perchè va a colmare a stretto giro di posta la lacuna che si è creata con la cessione di Thiaw al Newcastle. In circa 48 ore il Milan ha affondato e chiuso per il centrale del Genoa, anticipando la concorrenza dell'Inter e ristabilendo un reparto da 4 centrali. Operazione da 20 milioni totali, ripartiti tra 18 di parte fissa e 2 di bonus: una parte di questi soldi verrà girata alla Juventus che godeva di una percentuale sulla rivendita. Per il calciatore contratto quinquennale a 1,8 milioni.

Intesa

Trovata, secondo quanto scrive la rosea questa mattina, l'intesa anche con lo Young Boys per il trasferimento di Zachary Athekame. A fare la differenza per il buon esito la volontà del calciatore stesso che ha spinto per i rossoneri, nonostante ci fosse sul tavolo, per il club svizzero, un'offerta leggermente più alta. Il terzino di 20 anni arriverà al Milan per circa 10 milioni totali, con la squadra elvetica che conserverà il 10% sulla rivendita. Arriva un terzino molto esplosivo fisicamente ma ancora tutto da costruire a livello tattico e tecnico: la scuola di Allegri è sicuramente qualificata per questo. Intanto dal Brasile è stato proposto anche il terzino sinistro Lucas Piton, classe 2000, in possesso del passaporto italiano e attualmente al Vasco de Gama.