Gomitate Beukema-Gimenez, Marelli: "Sono solito dire che non esistono episodi identici nel calcio, al massimo simili. Ma questi sono effettivamente identici"

Gomitate Beukema-Gimenez, Marelli:

Il Milan perde 3-1 contro la Roma pochi giorni dopo la sconfitta, sempre all'Olimpico, in finale di Coppa Italia contro il Bologna. Grande amarezza tra i rossoneri per la disparità di giudizio su due episodi uguali che hanno condizionato i due match: oggi Gimenez è stato espulso, giustamente, per una gomitata a Mancini a palla lontana, mentre Beukema, in finale di Coppa Italia, non è stato sanzionato per la stessa gomitata rifilata a Gabbia.

Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, parla così delle due situazioni: "Sono solito dire che non esistono episodi identici nel calcio, al massimo simili. Ma se guardiamo i due episodi sono effettivamente identici".