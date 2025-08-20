Milan vicino a Boniface: presentata un'offerta ufficiale al Bayer Leverkusen

Oggi alle 14:56Primo Piano
di Enrico Ferrazzi

Viste le difficoltà per arrivare a Rasmus Hojlund del Manchester United e a Dusan Vlahovic della Juventus, il Milan, che è sempre alla ricerca di un nuovo centravanti che possa giocarsi il posto con Santiago Gimenez, sembra aver deciso di virare con decisione su Victor Boniface, attaccante classe 2000 del Bayer Leverkusen

Come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito e su X, il club di via Aldo Rossi ha presentato nelle scorse ore un'offerta ufficiale ai tedeschi, i quali hanno giudicato come buone le condizioni del Milan per il nigeriano. Boniface è sempre più vicino al Diavolo. 