L'Atalanta vuole Musah. Trattativa avviata con il Milan, ma Allegri vorrebbe tenerlo
MilanNews.it
Dopo essere stato cercato da Napoli e qualche club della Premier League, Nottingham Forest su tutti, Yunus Musah è finito nel mirino dell'Atalanta di Ivan Juric. Scrive il collega della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin che Milan e Dea avrebbero già avviato la trattativa per il centrocampista statunitense, che potrebbe trasferirsi in quel di Bergamo per una cifra intorno ai 25 milioni di euro.
La decisione verrà presa nei prossimi giorni, ma in tutto questo Allegri vorrebbe tenere Musah al Milan in quanto lo apprezzerebbe molto per duttilità ma soprattutto impegno.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Il Teatro delle Vittorie. Hojlund: ancora gli stessi errori? Nome nuovo: Harder. 38 partite in trasfertadi Carlo Pellegatti
Le più lette
1 Il Teatro delle Vittorie. Hojlund: ancora gli stessi errori? Nome nuovo: Harder. 38 partite in trasferta
2 Mercato in uscita, è Furlani l'uomo delle cessioni: Reijnders, Thiaw e Okafor in Inghilterra anche grazie al dirigente rossonero
Primo Piano
Questione Curva, parlano gli esponenti del tifo: "Se c'è volontà di trovare una soluzione, il Milan si faccia avanti"
Antonio VitielloUna punta e un difensore forte! Grosso problema a San Siro. Quasi 200 milioni di cessioni
Esce Thiaw, entra De Winter. L'impatto a bilancio delle operazioni, con un occhio al "buco" Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com