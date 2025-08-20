L'Atalanta vuole Musah. Trattativa avviata con il Milan, ma Allegri vorrebbe tenerlo

di Lorenzo De Angelis

Dopo essere stato cercato da Napoli e qualche club della Premier League, Nottingham Forest su tutti, Yunus Musah è finito nel mirino dell'Atalanta di Ivan Juric. Scrive il collega della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin che Milan e Dea avrebbero già avviato la trattativa per il centrocampista statunitense, che potrebbe trasferirsi in quel di Bergamo per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. 

La decisione verrà presa nei prossimi giorni, ma in tutto questo Allegri vorrebbe tenere Musah al Milan in quanto lo apprezzerebbe molto per duttilità ma soprattutto impegno. 