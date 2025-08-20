Chukwueze non si è allenato al mattino e non si allenerà nel pomeriggio, ma non preoccupa per la Cremonese

Antonello Gioia

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano, inviato di SkySport a Milanello, Samuel Chukwueze non si è allenato in mattinata con la squadra e non lo farà nemmeno nel pomeriggio a causa di un piccolo problema fisico. È probabile, comunque, che il nigeriano torni già domani a disposizione di Massimiliano Allegri.