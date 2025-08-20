Chance Gimenez: titolare contro la Cremonese per far ricredere chi lo critica

All'esordio in campionato sabato contro la Cremonese Santiago Gimenez sarà titolare al centro dell'attacco del Milan. Non di certo una scelta meritocratica, visto che il messicano contro il Bari ha confermato di essere leggermente indietro nella condizione rispetto ai compagni, ma obbligata, visto che l'infortunio di Rafael Leao fa del Bebote l'unica prima punta a disposizione di Max Allegri.

L'occasione fa l'attaccante ladro, e quella che avrà contro la Cremonese Gimenez la dovrà sfruttare al massimo, anche perché l'ex Feyenoord già parte dietro nelle gerarchie del tecnico rossonero, figuriamoci nel momento in cui dovesse arrivare un'altra prima punta di peso, come ad esempio Dusan Vlahovic o Rasmus Hojlund.

Chi sta vicino al classe 2001, però, sottolinea con forza la volontà del ragazzo di non arrendersi: sa perfettamente che i suoi primi mesi al Milan non sono stati positivi, tra sprazzi del calciatore che è, panchine e reazioni poco consone, così come sa che la società sta cercando un altro centravanti con caratteristiche diverse rispetto alle sue. Gimenez vuole mostrare tutto il suo valore e far ricredere chi lo critica, non a chiacchiere ma sul campo, da sempre (e per sempre) il giudice supremo.