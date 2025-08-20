Atalanta, ecco Krstovic: nel pomeriggio visite mediche e firma
Nikola Krstorvic diventerà nelle prossime un nuovo giocatore dell'Atalanta: l'attaccante, che arriverà a Bergamo a titolo definitivo dal Lecce, è atterrato questa mattina Linate e oggi pomeriggio svolgerà le visite mediche prima di firmare il suo nuovo contratto con il club bergamasco.
Nelle ultime due stagioni con il Lecce, Krstovic ha collezionato 75 presenze e ha segnato 20 gol in tutte le competizioni. L'Atalanta ha scelto lui come sostituto di Mateo Retegui che è andato a giocare in Arabia Saudita.
