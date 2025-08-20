Mercato in uscita, è Furlani l'uomo delle cessioni: Reijnders, Thiaw e Okafor in Inghilterra anche grazie al dirigente rossonero

Il mercato del Milan resta sempre in continua evoluzione. Mercato in entrata attivo con (per ora) sette nuovi rinforzi per Allegri, ma anche in uscita il club lavora in maniera concreta e continua. Okafor è ormai del Leeds, mentre settimana scorsa era stato Thiaw a salutare Milano destinazione Premier League per una cifra molto importante (più di 40 milioni di euro).

Come riportato dal noto giornalista Fabrizio Romano infatti, sul mercato in uscita ci sarebbe un nome e un cognome: Giorgio Furlani. Il dirigente rossonero sarebbe stato protagonista e in prima linea delle cessioni, tutte in Premier di Reijnders, Thiaw e Okafor, mentre Igli Tare è l'uomo che fa arrivare i giocatori, quello che ha portato soprattutto Modric e Jashari. Un Milan che dunque, secondo Romano lavorerebbe in sintonia ma con ruoli separati: chi vende e chi compra.