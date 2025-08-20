MN - Atalanta su Musah, ma il Milan vuole di più: si deve arrivare almeno a 30 milioni
In mattinata, Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha dato la notizia di una offerta di 25 milioni di euro dell'Atalanta per Yunus Musah, centrocampista del Milan. La proposta è interessante e il club rossonero non ha risposto con un no secco, ma, secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, con una richiesta ulteriore: per lasciar partire l'americano servono almeno 30 milioni di euro, anche comprensivi di bonus abbastanza semplici da raggiungere. Le parti, dunque, si riaggiorneranno nelle prossime ore.
LE PAROLE DI LUCA BIANCHIN
Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sul futuro di Musah: "L’Atalanta ha un nuovo obiettivo per il centrocampo: Yunus Musah. La trattativa può chiudersi nei prossimi giorni? Possibile, con un’operazione nell’ordine dei 25 milioni, cifra non lontana da quella che il Napoli avrebbe pagato a inizio mercato, quando l’interessamento dei campioni d’Italia per Musah è stato forte. La chiave ora è capire che cosa deciderà di fare il Milan, che a metà campo ha cambiato tanto e ora ha sei giocatori: Modric, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek, Fofana e Musah. Allegri in particolare apprezza molto Musah per serietà e duttilità: può giocare da mezzala e da esterno di centrocampo, se serve in emergenza anche da esterno d’attacco. Qui si giocherà la partita per il futuro dell’americano, dell’Atalanta e del Milan".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan