MN - Atalanta su Musah, ma il Milan vuole di più: si deve arrivare almeno a 30 milioni

vedi letture

In mattinata, Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha dato la notizia di una offerta di 25 milioni di euro dell'Atalanta per Yunus Musah, centrocampista del Milan. La proposta è interessante e il club rossonero non ha risposto con un no secco, ma, secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, con una richiesta ulteriore: per lasciar partire l'americano servono almeno 30 milioni di euro, anche comprensivi di bonus abbastanza semplici da raggiungere. Le parti, dunque, si riaggiorneranno nelle prossime ore.

LE PAROLE DI LUCA BIANCHIN

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sul futuro di Musah: "L’Atalanta ha un nuovo obiettivo per il centrocampo: Yunus Musah. La trattativa può chiudersi nei prossimi giorni? Possibile, con un’operazione nell’ordine dei 25 milioni, cifra non lontana da quella che il Napoli avrebbe pagato a inizio mercato, quando l’interessamento dei campioni d’Italia per Musah è stato forte. La chiave ora è capire che cosa deciderà di fare il Milan, che a metà campo ha cambiato tanto e ora ha sei giocatori: Modric, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek, Fofana e Musah. Allegri in particolare apprezza molto Musah per serietà e duttilità: può giocare da mezzala e da esterno di centrocampo, se serve in emergenza anche da esterno d’attacco. Qui si giocherà la partita per il futuro dell’americano, dell’Atalanta e del Milan".