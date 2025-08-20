Pellegatti: "Una domanda angosciante: c’è davvero il rischio che il Milan giochi 38 partite tutte in trasferta?"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sulla questione Curva Sud: "Chiudo con una domanda, angosciosa e angosciante, alla società. C’è davvero il rischio che il Milan giochi 38 partite tutte in trasferta, le 19 fuori casa e le 19 a SAN SIRO trasformato nel TEATRO DELLE VITTORIE, avvolto da un irreale silenzio come ad ascoltare un monologo del Macbeth? Oppure c’è la volontà di sedersi a un tavolo per trovare una soluzione? Giocare nella triste e irreale atmosfera di domenica sera porterebbe al brutale rischio sicuro rischio di aver gettato al vento tutti gli investimenti del mercato. Disputando, in trasferta, 38 partite potrebbe infatti diventare, per i nostri ragazzi una impresa proibitiva la conquista della SECONDA STELLA, il vero grande obiettivo della prossima stagione!".

LE PAROLE DELLA CURVA

Per la sfida di Coppa Italia contro il Bari, a San Siro c'erano 71mila spettatori. Eppure il fattore campo non si è avvertito per nulla, anzi. Niente di sorprendente, la Curva Sud lo aveva già annunciato con un comunicato alla vigilia della partita. Ma davvero in questa stagione il Milan si priverà del calore della sua tifoseria? Il collega Luca Serafini, nel corso di una diretta sul canale YouTube Milan Community, ha approfondito la questione proprio con due esponenti del tifo rossonero: Marco "Pacio" Pacini della Curva Sud e Massimo Elice dell'Old Clan.

Di seguito un estratto delle parole dell'esponente della Sud, Marco Pacini:

Rivedremo la Curva a San Siro e in trasferta?

"Non dipende da noi. La volontà della Curva di esserci è lampante nel momento in cui rinnova gli abbonamenti. Ma se la gente storica non la vuoi in Curva, mi stai dicendo che non vuoi proprio la Curva. È un controsenso della società. In trasferta dove la blacklist non c'è sarà molto più facile vedere una Curva che canta, una Curva colorata. In casa a oggi non ci sono le condizioni".