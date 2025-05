Conceiçao: "Dobbiamo sederci e parlare. Ognuno deve ragionare e fare una valutazione su quello che è stato il suo lavoro"

Sergio Conceiçao ha parlato così del suo futuro al termine di Roma-Milan 3-1

Fallimento della stagione?

"Chi lavora nel Milan deve capire cosa ha fatto di bene e cosa no. Io lo farò. Dobbiamo sederci e parlare cosa sarà il Milan nel futuro".

Quali responsabilità lei ritiene di avere in questi risultati?

"Quelli di allenatore. Ci sono cose positive e negative".

Non vedi l’ora di chiarirti con la società a fine anno?

“È vero. Ognuno deve ragionare e fare una valutazione su quello che è stato il suo lavoro. Io sono molto esigente con me stesso, sono tutti i giorni a Milanello a lavorare. Valuterò quello che è stato fatto. Prima della partita ho avuto la curiosità di vedere i numeri e da quando sono arrivato qui col mio staff prima della partita eravamo in zona Champions. Non dico che è stata una buona stagione o 5 mesi perfetti, assolutamente. Ma sono state fatte anche cose positive. Abbiamo vinto un titolo, siamo arrivati in una finale dove potevamo fare di più, è vero. Penso che nelle partite chiave siano stati sempre i dettagli o gli errori individuali… A Zagabria un’espulsione, col Feyenoord un’altra espulsione… Sono partite che poi portano un ambiente che già non è facile… Poi con tutti questi episodi. È un anno che non va bene per una squadra storica come il Milan. Ognuno deve valutare il suo lavoro”.