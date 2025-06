Marchetti: "Allegri ha grande stima di Maignan, come uomo e come giocatore. C'è la volontà di provare a trattenerlo.."

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto così in diretta a Sky Sport 24. Le sue parole sono tutte per il mercato estivo del Milan, ancora in una fase embrionale e di ricerche, ma con un grande nome già confermato: Luka Modric.

Da Modric e Maignan, le ultime sul portiere francese

“Modric firmerà quando tornerà dalla nazionale croata. Tare sperava nella firma sul contratto durante il blitz, ma Modric è ormai un giocatore del Milan, manca soltanto solo la firma che sarà una questione di tempo.

Sul fronte Maignan sappiamo che il Chelsea vorrebbe chiudere per il portiere francese per una cifra non troppo esosa, bisognerà capire nelle prossime ore. Intanto sappiamo che Allegri ha grande stima di Mike, come uomo e come giocatore e ci sarebbe la volontà di provare a tenerlo”