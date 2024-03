Marino: "Sinceramente vedo sia Pioli che Allegri con tante possibilità di affermazione in altre squadre, anche all'estero"

Ospite di 'Tutti Convocati' su Radio 24, l'ex responsabile dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino ha parlato della stagione che Matias Soulè sta vivendo a Frosinone. L'argentino è il migliore dei ciociari e ieri anche con la maglia dell'Argentina Under 23 è risultato decisivo, mettendosi in mostra con un gol spettacolare: "Non mi aspettavo un'esplosione simile così presto - ha spiegato Marino, che poi sulla possibile permanenza dell'argentino alla Juventus nella prossima stagione ha precisato - Se tieni il giocatore deve avere la possibilità di giocare, trovando spazio.

Dipende anche dalla disponibilità e dall'attitudine del giocatore nel non essere un titolare fisso". Marino ha poi detto la sua sul futuro di Massimiliano Allegri e Stefano Pioli, accomunati da una panchina che sembra traballante: "Sinceramente li vedo entrambi con tante possibilità di affermazione in altre squadre, anche all'estero, quindi difficilmente resteranno la prossima stagione nella Juventus e nel Milan".