Milan, attesa oggi l'ufficialità di Kyle Walker

È attesa per oggi l'ufficialità di Kyle Walker al Milan, con il terzino che è arrivato in Italia ieri pomeriggio: rapido passaggio in hotel e poi subito a La Madonnina per le visite mediche di rito, per poi passare infine a Casa Milan. L'ormai ex City ha rimandato ad oggi l'idoneità sportiva al Centro Ambrosiano: dopo quest'ultimo step sarà ufficiale.

L'inglese arriva dal City in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni, percepirà circa 4.5 mln di euro di ingaggio e ha scelto la maglia rossonera numero 32.