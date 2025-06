Milan e Inter sempre una in casa e l'altra in trasferta? Stavolta no. Inizieranno entrambe a San Siro: il motivo

vedi letture

Si riporta di seguito un criterio di compilazione del calendario di Serie A:

ALTERNANZA: è prevista alternanza degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: INTER-MILAN, LAZIO-ROMA, JUVENTUS-TORINO, FIORENTINA-PISA, con alcune eccezioni dovute ad eventi concomitanti o impedenti che non lo consentiranno: nello specifico a inizio stagione per Fiorentina e Pisa al fine di consentire l’ultimazione dei lavori previsti nei due impianti e per Milan e Inter nel periodo di non disponibilità dello stadio Giuseppe Meazza di Milano, che sarà palcoscenico della Cerimonia Inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina il 6 febbraio 2026.

In particolare, per quanto riguarda le eccezioni sull'alternanza di cui sopra, Inter e Milan giocheranno entrambe in casa nella prima giornata e ci sarà poi anche un altro turno nel corso del torneo in cui accadrà la stessa cosa, per compensare le due giornate di indisponibilità di San Siro per i Giochi invernali. Da non escludere che una partita possa essere giocata all'estero, ma è oggi è solamente un'ipotesi e riguarda nel caso più il Milan che l'Inter. Conclusione su Fiorentina e Pisa: i toscani hanno chiesto di giocare a Cagliari fino a che non saranno terminati i lavori di restyling dell'Arena Garibaldi, la Fiorentina invece di giocare le prime due giornate in trasferta per mettere a posto il Franchi a partire dalla terza. Per quanto riguarda il playoff di Conference League, invece, i viola sono chiederanno il Mapei Stadium di Reggio Emilia.