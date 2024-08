Milan ed Inter non avranno la licenza ufficiale su EA FC 25

vedi letture

David Jackson, VP al brand di EA Sports FC 25, in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport ha confermato che né Milan e né Inter avranno la licenza ufficiale all'interno della nuova edizione del videogioco calcistico di EA Sports in uscita a settembre in quanto i due club hanno accordi di esclusività con Konami per eFootball.

Nel corso degli anni, abbiamo visto FIFA prima, FC poi faticare ad ottenere un’ampia rappresentazione della Serie A – pensiamo soprattutto agli stadi. Qual è l’ostacolo o la sfida più grande quando si parla di Serie A e videogiochi di calcio?

“Parliamo di rapporti con grandi club, che rappresentano una altrettanto grande proprietà intellettuale e che spesso hanno una grande voce in capitolo su come questa viene rappresentata dalla Serie A o dai suoi partner. Il Milan e l’Inter non saranno presenti in FC 25 in modo autentico, i loro atleti lo saranno in virtù della licenza FIFPro di cui disponiamo, ma l’iconografia, gli stadi, i kit, gli stemmi non faranno parte del prodotto perché hanno stretto un accordo con un nostro concorrente”.