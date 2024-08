Milan, Fonseca con l'emergenza Morata in attacco. Nel frattempo Camarda si allena col Milan Futuro

vedi letture

Con l'infortunio di Alvaro Morata, un problema muscolare che lo terrà fuori qualche settimana, mister Paulo Fonseca deve far fronte alla prima "emergenza" in attacco, visto che contro il Parma avrà il solo Luka Jovic come centravanti di ruolo.

In tanti invocano a gran voce l'utilizzo di Francesco Camarda, ma attualmente il classe 2008 è concentrato sul Milan Futuro. Anche oggi il giovanissimo attaccante si è allenato con la squadra di mister Bonera ed è pronto, dopo la doppietta dell'altra sera contro il Novara in Coppa Italia, ad esordire in Serie C questa domenica contro la Virtus Entella.