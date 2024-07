Milan negli States insieme ai suoi tifosi: a New York presente anche il Milan Club di Toscolano Maderno

Il Milan è negli Stati Uniti per preparare la nuova ed intensa stagione 2024\2025, con i rossoneri impegnati nella Tournée americana da qui al 6 agosto. I ragazzi di Fonseca affronteranno così tre amichevoli di lusso (contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona) sostenuti dai molti tifosi milanisti presenti negli States. Come riportato anche dai nostri social, la bella iniziativa del Milan Club di Toscolano Maderno in trasferta a New York per seguire il Milan, impegnato questa notte al primo test contro il City di Guardiola.

