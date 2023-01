Milan, oggi giorno di riposo per la squadra di Pioli dopo il ko col Sassuolo

MilanNews.it

Il Milan, all'indomani della pesantissima sconfitta interna contro il Sassuolo per 5-2, che ha fatto seguito a un inizio di 2023 terrificante, oggi osserverà un giorno di riposo per ricaricare le pile in vista di domani, martedì, quando si riprenderanno gli allenamenti al centro sportivo di Milanello in quella che è la settimana che porta verso il derby di Milano che si giocherà domenica 5 febbraio alle 20.45.