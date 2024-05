Milan-Genoa: Florenzi eletto MVP della partita

Il primo gol della stagione, l'ennesimo assist. Il migliore in campo nel 3-3 tra Milan e Genoa è meritatamente Alessandro Florenzi, trascinatore nella rimonta rossonera con la rete dell'1-1, su assist di Chukwueze, e con il corner per il 2-2 di Gabbia. Una prova solida per il 42, che ritrova una rete che gli mancava dall'8 maggio 2022, da Verona-Milan 1-3 nella volata Scudetto di quella stagione.

Sul lato di destra, Ale è stato la consueta e costante fonte di gioco, di alternative e di suggerimenti interessanti per i compagni. Contro una squadra dal baricentro molto basso, Florenzi è stato spesso pericoloso e, oltre al gol di testa, è arrivato altre due volte al tiro nella ripresa senza però riuscire a bissare la rete del primo tempo.

46 passaggi positivi, cinque cross e tre occasioni create completano la sua prestazione, che si è conclusa al minuto 80 sul 3-2 per lasciare spazio al rientro in campo di Pierre Kalulu. Di lui sono piaciuti l'atteggiamento e l'estrema qualità nelle giocate, aspetti che sono stati premiati dai tifosi che lo hanno votato su AC Milan Official App, con quasi il 50% delle preferenze.

Alle sue spalle Matteo Gabbia con il 22% e Chris Pulisic a completare il podio con il 20% dei voti. Nell'intervista post partita, ai nostri microfoni, ha commentato la sfida: "C'è tanto rammarico, il momento è questo e dobbiamo accettarlo. Abbiamo dato tutto, l'importante è uscire a testa alta avendo dato il 110%".