Gazzetta - Panchina Milan, i tifosi hanno fretta: vorrebbero Conte o Thiago Motta. Ma la società...

vedi letture

In via Aldo Rossi si stanno prendendo tutto il tempo necessario per prendere la decisione migliore, mentre i tifosi hanno fretta di conoscere il nome del nuovo allenatore del Milan. Il loro preferito è sempre Antonio Conte, che però non convince la società milanista che cerca un tecnico meno accentratore. Alla tifoseria rossonera piace molto anche Thiago Motta, il quale è molto apprezzato dai dirigenti del Diavolo, ma in questi mesi è stato più corteggiato dalla Juventus e da alcuni club esteri.

Per questo motivo, in cima alla lista del Milan ci sono altri due tecnici, vale a dire Sergio Conceiçao e Paulo Fonseca. Tra i due la preferenza dei tifosi è per l'allenatore del Porto che nelle prossime ore incontrerà il nuovo presidente Villas-Boas e proverà a liberarsi al termine di questa stagione. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.