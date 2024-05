CorSera - Jovic, prove di futuro: titolare contro il Torino, si gioca la conferma nel Milan

vedi letture

Per la sfida di stasera in casa del Torino, Stefano Pioli dovrebbe far iniziare dalla panchina sia Rafael Leao che Olivier Giroud: al loro posto dovrebbero giocare Noah Okafor a sinistra e Luka Jovic al centro dell'attacco rossonero. Per il serbo, le ultime due partite ufficiali della stagione, saranno molto importanti perchè si gioca la conferma nel Milan che deve decidere se rinnovargli o meno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Questa la probabile formazione del Milan contro il Torino: (4-3-3) Sportiello; Kalulu, Thaw, Tomori, Terracciano; Musah, Reijnders, Bennacer; Pulisic, Jovic, Okafor.