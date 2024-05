I tifosi fanno cambiare idea al Milan su Lopetegui, Marcolin: "Cosa strana"

Il prossimo allenatore del Milan, nonostante in un certo momento sembrasse ormai cosa fatta, non sarà Julen Lopetegui. La forte protesta dei tifosi, tra social e stadio, hanno convinto, insieme ad altri fattori, la dirigenza a fare un’inversione ad U sul basco.

Dario Marcolin, in diretta su DAZN, ragiona sul fatto che si possa tornare sui propri passi volendo ascoltare il tifo. Queste le sue dichiarazioni: “Su allenatore non era mai successo, era successo sui giocatori che una tifoseria non fosse d’accordo. Però è strana questa cosa, la società ha voluto accompagnare quello che è stato il pensiero della gente anche se poi dopo c’è da capire questa società voglia mettere degli obiettivi, andando anche contro delle situazioni come può essere questo. Perché ad esempio De Laurentiis fa le sue scelte e non è che ascolta molto quello che gli succede intorno”.