Milan ko col Torino. I rossoneri non subivano 3 reti dai granata da 65 anni

Statistica di Opta che evidenzia come il Torino abbia segnato tre gol in una partita di Serie A contro il Milan per la prima volta dal 26 aprile 1959 (3-3 in casa dei granata), 65 anni e 22 giorni fa.

Complessivamente sono 55 le vittorie granata negli scontri diretti, in 198 partite. Il Milan ne ha vinte 77 mentre i pareggi sono 66.