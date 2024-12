Milan, ottava vittoria di fila in A contro il Verona

Come riporta Opta, il Milan ha vinto otto gare di fila contro l’Hellas Verona in Serie A: solo contro il Siena (nove) i rossoneri vantano una più lunga striscia aperta di successi consecutivi nel torneo. Per la prima volta nella sua storia, l’Hellas Verona ha perso otto gare di fila contro una singola avversaria in Serie A (otto vs Milan).

Il Milan ha vinto senza subire reti una trasferta di Serie A (1-0 vs Hellas Verona) solo per la seconda volta in questo campionato – dopo l’1-0 fuori casa contro il Monza, il 2 novembre scorso.

Questo il tabellino di Hellas Verona-Milan 0-1, gara valevole per la diciassettesima giornata di Serie A 2024/2025:

HELLAS VERONA-MILAN 0-1

Marcatori: 11' st Reijnders (M)

HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Dawidowicz (1' st Daniliuc), Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane (35' st Tengstedt), Duda, Kastanos (15' st Serdar), Lazovic (28' st Mosquera); Suslov; Sarr (1' st Livramento). A disp.: Perilli, Magro, Faraoni, Bradaric, Dani Silva, Magnani, Alidou, Cisse, Corradi All. Paolo Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Royal (43' st Tomori), Gabbia, Thiaw, Jimenez; Terracciano, Fofana; Chukwueze (25' st Calabria), Reijnders, Leao (32' pt Theo Hernandez); Abraham. A disp.: Sportiello, Raveyre, Pavlovic, Liberali, Zeroli, Camarda. All. Paulo Fonseca.

Arbitro: Livio Marinelli della sezione di Tivoli

Recupero: 4' 1T; 5' 2T

Ammoniti: 25' pt Emerson Royal (M), 35' pt Dawidowicz (HV)

Note: 45' +1 st espulso Sogliano, ds Verona